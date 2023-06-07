С начала 2023 года порядка девяти тысяч работников зарегистрировали трудовые отношения в Дагестане

6 июня Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по вопросам использования трудовых ресурсов.

По словам премьера Дагестана, по состоянию на 1 января 2023 года численность трудовых ресурсов по результатам выборочных обследований населения по вопросам занятости составила 1 млн 433 тыс. человек. В своём выступлении он также отметил, что для территориального планирования объектов социальной инфраструктуры требуются данные по каждому муниципальному образованию в разрезе каждого поселения.

«Дисбаланс данных о численности трудовых ресурсов в городах и районах приводит к ошибочным управленческим решениям и пока не поздно, надо принимать соответствующие меры», — сказал Абдулмуслимов.

О том, какие меры принимаются в республике для улучшения ситуации с неформальной занятостью населения и безработицей, рассказал министр труда и социального развития региона Мурад Казиев. По его словам, в 2023 году согласно данным проводимого мониторинга, по состоянию на 29 мая 2023 года в республике зарегистрировали трудовые отношения 8709 работников.

«Работники, заключившие трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, составляют 16,1%», — озвучил Казиев.