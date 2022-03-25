Общество

С начала 2022 года в Дагестане заключено более трёх тысяч социальных контрактов

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С начала 2022 года в республике заключено более трёх тысяч «Социальных контрактов», которые представляет собой договоры ОСЗН с гражданами, чей доход ниже прожиточного минимума, с целью создания условий для выхода из трудной жизненной ситуации. В прошлом году в Дагестане было заключено более семи с половиной тысяч договоров, в текущем году планируется заключить более шести с половиной тысяч социальных контрактов. Для рассмотрения заявок и заключения договора во всех УСЗН на территории республики созданы рабочие группы из специалистов ведомства, сотрудников правоохранительных органов и районных администраций.

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