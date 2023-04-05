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С лета 2023 года в республике начнёт свою работу подразделение государственного фонда «Защитники Отечества»

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Сергей Меликов провёл совещание с руководителями республиканских органов власти, в рамках которого сообщил, что с 1 июня в республике начнёт свою работу подразделение государственного фонда «Защитники Отечества».

«Мы должны трансформировать нашу деятельность, чтобы она соответствовала положению фонда «Защитники Отечества». Каждый орган исполнительной власти имеет непосредственное отношение к реализации задач фонда помощи участникам спецоперации. Это поддержка наших семей», — сказал Меликов.

Далее глава Дагестана озвучил задачи, которые необходимо выполнить к открытию подразделения.

«Мы должны оказывать поддержку ещё лучше, увереннее, сплоченнее», — сказал Меликов.

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