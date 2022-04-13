С какими жалобами часто обращаются в ЦУР дагестанцы

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов проводит совещание по проблемным вопросам, выявленным Центром управления регионом Республики Дагестан за период с 16 марта по 12 апреля 2022 года.

В рамках совещания уководитель ЦУРа РД Магомедсултан Абдуралимов рассказал в своем выступлении о вопросах, волнующих жителей республики.

По словам Абдуралимова, актуальными остаются ситуация с ценами на товары первой необходимости и поставками некоторых лекарственных препаратов в региональные аптеки. Вместе с тем, отмечается определенная стабилизация ситуации по этим направлениям.