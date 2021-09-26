С Днём тружеников сферы машиностроения поздравил Абдулпатах Амирханов

Абдулпатах Амирханов опубликовал поздравительную телеграмму для работников машиностроительного комплекса в их профессиональный праздник.

Он отметил, что испытывает гордость за дагестанские предприятия, занимающиеся машиностроением, такие как «Концерн КЭМЗ», «Дагдизель», «Авиаагрегат», «Азимут» и другие.

Также он выразил уверенность, что специалисты-машиностроители, инженеры, конструкторы, технологи внесут «весомый вклад в диверсификацию экономики».

Свои поздравления Абдулпатах Амирханов завершил тёплыми пожеланиями работникам отрасли.