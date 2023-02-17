Общество

С детьми мобилизованных хасавюртовцев активно работает коллектив Дворца культуры «Спартак»

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Приняв решение не только материально, но и в творчестве поддержать семьи, чьи отцы, братья и сыновья отправились выполнять воинский долг в зону специальной операции, коллектив Дворца культуры «Спартак» активно привлекает детей мобилизованных горожан к участию в различных мероприятиях.

В настоящее время ребята вместе с артистами Дворца культуры готовятся к большому праздничному концерту, в рамках которого они записывают «Голосовую открытку» для своих пап.

Отметим, что для детей участников СВО все кружки и секции здесь проводятся бесплатно.

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