С честью защищает Родину!

Гвардии старший лейтенант Шахбулат Салаватов родился в 1997 году в селе Уллубийаул Карабудахкентского района.

В 2013 году поступил в Военную академию противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ им. маршала Советского Союза А. М. Василевского в городе Смоленске. За время учебы показал себя исключительно с лучшей стороны, был награжден грамотами и медалями за добросовестную службу и спортивные достижения. Является чемпионом Смоленской области и чемпионом сухопутных войск по армейскому рукопашному бою, имеет звание кандидата в мастера спорта.

В 2018 году, окончив академию, Шахбулат прибыл для дальнейшей службы в город Улан-Удэ в качестве начальника зенитного ракетного расчёта 5-й отдельной гвардейской танковой бригады.

Затем выполнял специальные военные задачи в Сирийской арабской республике. За время нахождения в Сирии был отмечен как лучший начальник расчета в дивизионе, уничтожив 5 РСЗО противника и 7 беспилотных летальных аппаратов, за что был награжден медалью «За доблесть» 2 степени.

Практически с первых дней специальной военной операции и по настоящее время молодой военнослужащий участвует в событиях на Украине. Расчет гвардии старшего лейтенанта Шахбулата Салаватова обеспечивает в бою прикрытие танковых и мотострелковых подразделений. За время нахождения в зоне СВО подразделением офицера уничтожено свыше 80 беспилотных летательных аппаратов и РСЗО противника.

За мужество и героизм, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, гвардии старший лейтенант Шахбулат Салаватов награжден орденом Александра Суворова.