С благоустройством по жизни

Не первый год в Дагестане реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС»). Планомерное воплощение её пунктов в итоге создаёт комфортные условия для жизни дагестанцев.

О том, как над программой работают профильные ведомства, в редакции «Дагестанской правды» говорили на встрече с первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Александром Нестеровым. Гость журналистов республиканских СМИ рассказал о достижениях и поделился планами на будущее в части реализации проекта.

Для Дагестана «ФКГС» стала одним из стратегических проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на повышение благоустроенности и качества жизни людей. В 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроено 179 территорий в 47 муниципальных образованиях республики. На сегодня все эти территории благоустроены, кроме трёх-четырёх, где работы завершатся буквально на днях. Программа рассчитана до 2024 года, но возможно, что её пролонгируют до 2025 года.

– Мы проводим работу со всеми муниципалитетами, получаем от них необходимую информацию, которая в администрации городов поступает уже от самих жителей. Стоит пояснить, что необходим индивидуальный подход к каждому двору. Поэтому проводится инвентаризация, в ходе которой выясняют, в каком состоянии находятся заявленные территории, какая из них более всего нуждается в благоустройстве, а где ситуация позволяет отложить работы, – отметил Александр Нестеров.

По просьбе журналистов он разъяснил механизм включения определённого двора в список территорий, которые подлежат благоустройству по федеральной программе. Ежегодно формируется соответствующий перечень, а программа реализуется с привязкой к конкретному двору. Жители (а это обязательно собственники недвижимости) создают свою инициативную группу, составляют протокол собрания, принимают решение о плане благоустройства двора. Так формируется заявка, которая потом отправляется в администрацию. Затем заявку рассматривают и включают через Министерство строительства в план благоустройства на предстоящий год.

Программа состоит из основного и дополнительного перечня работ. Надо отметить, что жильцы участвуют в софинансировании этих мероприятий, вкладывая порядка 20 % от общей их стоимости, если захотят дополнительных новшеств в собственном дворе.

Касаясь финансовой стороны вопроса, Александр Нестеров отметил, что в этом году на благоустройство 179 территорий было выделено 906 млн рублей из федерального бюджета, плюс около 190 млн рублей предоставила республика. На 2023 год Дагестану уже выделено из федерального бюджета порядка 900 млн рублей. Объём средств напрямую зависит от численности проживающих в том или ином населённом пункте людей, пояснил Нестеров. В программе могут участвовать города и сёла с населением свыше 1 тысячи человек, дополнил он.

Собеседник журналистов рассказал, что Минстрой России ежегодно проводит конкурс среди малых городов и исторических поселений. В рамках этого конкурса муниципалитет, заявивший свою территорию, может получить дополнительные средства на благоустройство. Администрация города подготавливает соответствующий проект, собирает необходимую исходную документацию и подаёт заявку. По словам Нестерова, показательными в этом плане являются примеры Дербента и Дагестанских Огней.

– В прошлом году Буйнакск стал победителем в номинации, в которой принимают участие малые города с населением до 100 тысяч человек, – рассказал Нестеров. – На данном этапе там идёт активная работа по благоустройству городского сада. Специально на этот проект Буйнакску выделили дополнительную сумму. Администрация города заявилась в декабре прошлого года и выиграла грант. С весны проект начал реализовываться. Уже до конца года жители Буйнакска заметят существенные изменения.

Нестеров подчеркнул необходимость контроля за качеством используемого материала и выполненных работ в рамках программы благоустройства. Любое оборудование, которое монтируется на детских площадках, должно иметь сертификат безопасности. Жильцов благоустраиваемой территории обязательно информируют, что гарантия на объект, который выполнен по программе «ФКГС», составляет 3 года. В случае преждевременной поломки инвентаря или некачественно сделанной работы подрядчик обязан устранить недочёты, разъяснил Александр Нестеров. Он также напомнил, что каждый дизайн проекта должен учитывать создание комфортных условия для маломобильных людей.

Как отметил первый заместитель руководителя Минстроя Дагестана, в выборе общественных территорий для дальнейшего благоустройства принимали активное участие сами горожане. Ярким примером вовлечённости людей стало всероссийское онлайн-голосование, где каждый житель выбирал объект, который, по его мнению, нуждается в преобразовании. В этом году голосование проходило с 15 апреля по 30 мая, а свой выбор сделали более 100 тысяч дагестанцев. Победителями стали 37 общественных территорий республики, которые будут благоустроены уже в следующем году.

В данный момент идут подготовительные мероприятия по реализации программ формирования комфортной городской среды на 2023 год. Проведён отбор муниципальных образований, которые претендуют на субсидии из республиканского бюджета, распределены средства городским округам и муниципальным образованиям на 2023 год. Всего в 45 муниципальных образованиях (в 9 городах и 35 районах) планируют благоустроить 142 территории, из которых 110 общественных и 32 дворовые.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/s-blagoustrojstvom-po-zhizni/