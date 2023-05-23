С 7 до 17 увеличили число отраслей, включенных в Стратегию цифровой трансформации Дагестана

Об этом заявил Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании, посвященном вопросам цифровой трансформации отраслей экономики региона.

Он напомнил, что Стратегия была разработана в целях создания цифровой экосистемы региона.

«В 2022 году проведена работа по увеличению количества направлений, охваченных цифровой трансформацией, по итогам которой в Стратегию цифровой трансформации РД включены 17 отраслей, в которых реализуются 77 проектов. Ранее Стратегия насчитывала всего 7 отраслей и 43 проекта.

Большая часть мероприятий проводится в рамках базовых отраслей – государственное управление, образование, здравоохранение, строительство и городская среда, дорожное хозяйство.

Добавились такие актуальные для региона отрасли, как туризм, культура, спорт», — сообщил глава республиканского кабмина.