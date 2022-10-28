С 3 по 8 ноября пройдет большой этнографический диктант.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия. Акция пройдет в Российской Федерации и за ее пределами. Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2022 года.

Для офлайн участия в Диктанте приглашаем всех желающих 3 ноября на уникальную площадку в Музей искусств «Центр Этнической культуры», начало написания Диктанта– 11:00. Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.