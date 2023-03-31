С 3 апреля в Дагестане начинается второй тур вакцинации от полиомиелита

Вакцинируются дети с 3 месяцев до 9 лет включительно. Первый тур иммунизации завершён, второй тур направлен на формирование стойкого иммунитета.

Снижение уровня коллективного иммунитета в условиях активной миграции населения создает риски заражения полиовирусами на территории республики. Туровая иммунизация против полиомиелита проводится в связи с низким охватом профилактическими прививками детей, для прекращения циркуляции полиовируса на территории республики.

Вакцинация проводится двумя видами вакцин:

— инактивированная полиовирусная вакцина, вводится внутримышечно детям, не получившим ни одной дозы вакцины против полиомиелита;

— оральная полиовирусная вакцина, вводится через рот в виде капель, детям ранее привитым.

Обращаем внимание родителей!

После вакцинации оральной живой полиомиелитной вакциной (ОПВ) ребёнок может выделять вакцинный вирус во внешнюю среду до 60 дней.

В эти сроки при тесном контакте возможна передача живого вакцинного вируса, в связи с чем для защиты не привитого ребенка необходимо разобщение детей.

Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания незащищенного (не привитого) ребенка.

Таким образом, если родители ребенка отказываются от получения профилактической прививки в виде капельки в рот, то с целью защиты их ребенка необходимо ограничить его посещение организованного коллектива (школа, детский сад) на 60 дней (период выделения вируса в окружающую среду от привитых детей.

Применение инактивированной вакцины (внутримышечно) предотвращает риск заражения вакцинассоциированным полиомиелитом от вакцинированных живой (оральной) вакциной детей.

Оральная полиовирусная вакцина (ОПВ) создаёт надежный иммунитет против полиомиелита, который ограничивает размножение вируса в кишечнике и прерывает его циркуляцию среди людей. Данная вакцина является одной из самых безопасных в мире (частота осложнений 2 случая на 1.000.000 прививок)

Прививку против полиомиелита может и должен получить каждый ребенок.

ПАРЕЗЫ И ПАРАЛИЧИ после полиомиелита остаются на всю жизнь, превращая ребёнка в калеку! Предотвратить это можно с помощью иммунизации!

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