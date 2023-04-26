С 27 по 30 апреля в Дагестане пройдет «Вахта Героев»

В этом году очередная «Вахта Героев» пройдет в Республике Дагестан с 27 по 30 апреля. В гости в республику приедут 13 Героев Российской Федерации, среди которых имеются участники специальной военной операции.

Напомним, что проект «Вахта Героев» направлен на популяризацию героической истории нашего народа на примере боевых подвигов защитников родины и уже четвертый год подряд реализуется в Республике Дагестан Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, где целью проекта является патриотическое воспитание молодого поколения граждан Республики Дагестан через живое общение с Героями России, совершившими подвиги во имя Отечества.

Отмечается, что в рамках всероссийской патриотической акции в городах и районах Дагестана пройдут встречи Героев Российской Федерации с молодежью и представителями общественных и патриотических организаций, в ходе которых молодежь республики познакомится с современными героями Отечества и героическими страницами военной прошлой и настоящей истории России.

Встречи пройдут с учащейся молодежью, юнармейцами, волонтерами, представителями общественных молодежных организаций и кадетами в Махачкале, Каспийске, Хивском, Ахтынском, Гунибском, Кизлярском, Шамильском, Чародинском, Табасаранском районах.