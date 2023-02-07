С 22 жителями Махачкалы заключены первые в 2023 году социальные контракты

Накануне в социальной защите населения Махачкалы состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии по вопросам заключения с населением социальных контрактов, направленных на поддержку нуждающейся категории граждан проживающих в столице.

В рассмотрении поступивших заявок граждан также приняли участие начальник Управления социальных выплат Минтруда Дагестана Магомедкамиль Гасанов и специалисты контрольно-ревизионного отдела ведомства.

Отметим, что «Социальный контракт» заключается с малоимущими гражданами по четырем направлениям — открытие собственного дела, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и выход из тяжелой жизненной ситуации.

На первом заседании комиссии было рассмотрено 61 заявление на участие в проекте. По итогам заседания социальные контракты заключены с 22 гражданами, из которых 3 на развитие собственного дела и 19 на преодоления тяжелой жизненной ситуации.

В 2023 году из федерального бюджета Республике Дагестан выделены средства на реализацию 5 901 Социального контракта. Из них на поиск подходящей работы предусмотрено — 1 541, открытие собственного дела — 1 603, ведение личного подсобного хозяйства — 1400 и на выход из тяжелой жизненной ситуации – 1 357 социальных контрактов.

Социальные контракты распределены между муниципалитетами РД в соответствии с количеством официально зарегистрированных малоимущих граждан. Так, в 2023 году на реализацию проекта социальной защите Махачкалы предусмотрено 135 соцконтрактов на поиск подходящей работы, 405 — на развитие собственного дела, 309 — на выход из тяжелой жизненной ситуации и 1 соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства.