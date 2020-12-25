Экономика

С 2021 года оплата в маршрутных такси Махачкалы станет безналичной

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Под руководством Салмана Дадаева состоялось заседание по вопросам внедрения бесконтактной системы оплаты в маршрутках города. С 10 мая следующего года компания «Современные транспортные системы» планирует обновить техпарк маршрутного такси в общей сложности на триста транспортных средств, где будет установлена функция бесконтактного платежа. На частных маршрутках предварительно будут установлены терминалы для оплаты транспортной картой. Помимо компании СТС, которая работает на восемнадцати маршрутах, компания «Астория» заявила о переходе на автоматизированную систему оплаты. В общей сложности пятьсот микроавтобусов перейдут на АСОП. Также в рамках совещания была озвучена необходимость оснащения транспортных средств системами ГЛОНАСС для того, чтобы горожане знали время прибытия необходимого маршрута.

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