С 2020 по 2022 год в Дагестане благоустроено порядка 660-ти общественных и дворовых территорий

О работе, проведенной в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Главе Республики Дагестан Сергею Меликову доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Артур Сулейманов.

Отмечается, что в 2022 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» позволил благоустроить 179 территорий общей площадью 579,122 кв. м. в 47 муниципальных образованиях.

Созданы комфортные условия для отдыха около 2,0 млн граждан. Общий объем выделенных средств — более 900 млн рублей.

В следующем году планируется благоустроить еще 142 территории.