Экономика

С 1 января 2023 года начнёт работу новый Социальный фонд России, который объединяет в себе два фонда – Пенсионный и социального страхования

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Такое объединение фондов призвано упростить оказание мер социальной поддержки — все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна в офисах клиентского обслуживания фонда. Объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня в компетенции двух фондов.

Отмечается, что это повысит качество обслуживания граждан за счет упрощения доступа к госуслугам, снижения административной нагрузки для работодателей и расширения охвата населения обязательным социальным страхованием.

С информацией о новой структуре на совещании выступил первый вице-премьер Республики Дагестан Руслан Алиев.

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