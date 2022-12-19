С 1 января 2023 года ЕДИНОЕ пособие объединит ряд мер социальной поддержки, установленных для семей с детьми

Правительством Российской Федерации с 1 января 2023 года вводится единое пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку.

Единое пособие будет оформляться путем подачи лишь одного заявления без дополнительных справок, и сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ; либо через отделение Пенсионного фонда России, отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Дагестан (с 1 января 2023 года оба отделения объединятся в Социальный фонд России).

Действующие меры поддержки будут объединены в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохраненные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам до истечения назначенного срока или перейти на единое пособие.

Единое пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Размер пособия составит 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума, т.е. по тому же принципу, что и сегодня назначаются ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.