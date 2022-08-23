Образование

С 1 сентября во всех российских школах стартует масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»

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Об этом в рамках Августовского совещания работников образования Дагестана сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Сачко.

«Учебная неделя должна начинаться с «Разговора о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных школьников. Центральными темами станут патриотизм и гражданское воспитание, региональные события, историческое просвещение, нравственность, вклад личности в развитие истории, экологическое воспитание», — рассказала она.

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