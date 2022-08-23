С 1 сентября в школах вводится должность советника по воспитательной работе

Об этом сообщил премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, в ходе открытия Августовского совещания работников образования Республики Дагестан.

Как отметил Абдулмуслимов, в нынешней международной ситуации особое внимание должно уделяться вопросам патриотического воспитания современной молодежи.

«Для нас очень важно формирование у молодого человека чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, активной гражданской позиции и готовности к служению Отечеству.

Учитывая особую важность данной задачи в 2022 году Республика Дагестан вошла в перечень пилотных регионов, в которых с целью оказания помощи школам в реализации программы патриотического воспитания с 1 сентября вводятся должности советника по воспитательной работе. В их задачах – находить подход к каждому ученику, вовлекать ребят в общественные движения, молодежные проекты», — подчеркнул он.