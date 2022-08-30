С 1 по 25 сентября в Дагестане пройдет месячник пожарной безопасности

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов на заседании АТК под руководством главы региона, в образовательных учреждениях будут проведены уроки безопасности, также планируются дни открытых дверей в пожарных подразделениях с демонстрацией специальной техники и технологий пожаротушения в различных ситуациях.

А 1 сентября средства Главного управления и МЧС Дагестана будут переведены на усиленный вариант несения службы, вводится в расчет резервная техника.