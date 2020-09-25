С 1 октября произошли изменения в части использования национальной системы оплаты при осуществлении льготных выплат детям от 3 до 7 лет

Министерство труда РФ информирует о том, что получателям ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет необходимо открыть банковский счет с привязанной к нему картой «МИР» или счет, не предусматривающий проведение операций с использованием платежных карт.

Для проведения данных мероприятий гражданину дается срок в 10 дней. По истечении данного периода производится возврат данных финансовых средств плательщику.

Данное нововведение вступает в силу с 1 октября согласно постановлению Правительства РФ от 25 июня 2020 года.