С 1 марта в стране действует единый минимальный стандарт условий размещения туристов

Где бы ни остановился человек, у него в номере должны быть окна, стандартная кровать, два полотенца, поллитра воды, душ, туалет, зеркало, фен и другие мелочи.

В селах отнюдь не везде в номерах кондиционеры, теплые полы и горячий душ.

«Путешественники все чаще выбирают гостевые дома с историей. Этой сакле в ауле Чирката более 100 лет. Тут в номерах старинные кровати, зеркала из начала прошлого века, сундук с одеялами от прабабушки. Здесь можно по-настоящему окунуться в атмосферу жизни горцев», — рассказал Мурад Магомедов.

Семья Смирновых из Москвы решила жить в этом доме. Хотя здесь душ и туалет во дворе, а вместо кровати — тахта.

В законе о стандарте размещения туристов есть особый пункт — для национальных традиционных жилищ малочисленных народов требования не обязательны. Надо понимать, гости в любом случае не останутся без полотенец, воды и туалета. Люди едут в деревни ради колорита, ради общения с простыми жителями, с ремесленниками. Туристы тут в основном, чтобы приобщиться к аутентичному укладу жизни.