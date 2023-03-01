С 1 марта на «Госуслугах» будет доступна двухфакторная авторизация, с 1 июня она станет обязательной

Пользователи портала госуслуг с 1 марта 2023 года смогут подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев, в начале февраля.

В настоящее время для авторизации нужен только логин и пароль, однако Минцифры совершенствует систему защиты, так как существующей уже недостаточно.

Шадаев пояснил, что в рамках новой системы защиты это может быть, например, дополнительное SMS-сообщение на номер телефона. Двухфакторная аутентификация позволит улучшить положение, в частности, тех пользователей «Госуслуг», которые используют «простые» пароли.