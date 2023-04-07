С 1 апреля военкоматы начали рассылать повестки и направлять призывников на медицинское обследование

После этого сформируются списки срочников, а призывников начнут отправлять по воинским частям. Несмотря на слухи о продлении срока службы до двух лет, пока все остаётся по-прежнему — 12 месяцев.

Всего в рамках весенней призывной кампании на службу в части Российской армии должны отправиться более ста семидесяти тысяч молодых людей, годных к строевой службе. В течение года они будут постигать военную науку в частях армии, и получат военно-учетные специальности.

«Служба Родине во все времена считалась почётным долгом гражданина, готового не на словах, а делом доказать свою любовь к Отчизне. Служба в армии всегда считалось почетной обязанностью каждого уважающего себя молодого человека. Во-первых, это прямой долг, а во – вторых, она все-таки в основной массе делает из мальчиков мужчин. Меняется характер, проявляются те качества, которые на гражданке были незаметны. Закаляет, учит умению постоять за себя. Организовывает. Что в дальнейшем очень способствует развитию личности и в мирной жизни», — сказал старший сержант в запасе Муса Гусукаев.