С 1 апреля, в России начинается весеняя призывная кампания

«Как и в прошедшем осеннем призыве, молодые горожане отправятся отдавать воинский долг в различные войсковые части, где обучатся военному делу, приобретут полезные, а главное нужные навыки, закалят свой характер.

Как и минувшей осенью, солдаты срочной службы не будут проходить службу в зоне специальной военной операции, и даже в новых регионах нашей страны. У каждого молодого парня должен быть шанс попасть в армию и вернуться домой к своим родным и близким статным, возмужавшим, окрепшим защитником Родины.

Мы регулярно отслеживаем процесс прохождения военной службы наших земляков, чутко реагируя на любые обращения. Отрадно отметить, что часто мы получаем благодарственные письма от командиров части за высокие показатели и доблестную службу.

Призыная комиссия в военном комиссариате города проведет тщательную работу по отбору новобранцев. Это и медицинское обследование, и другие различные критерии, отвечающие за пригодность к воинской службе.

Уважаемые призывники! Помните, что выезжая за пределы Хасавюрта, вы представляете свой город, свой родной Дагестан. Отслужите так, чтобы мы гордились вами. Желаю всем призывникам крепкого здоровья, мужества, бодрости духа и, конечно, успехов в службе!

Оставлю в данном посте подробный комментарий военного комиссара Абакара Давудова с разъяснениями по наиболее часто задаваемым вопросам», — написал в своем обращении к хасавюртовцам в телеграм-канале глава города Корголи Корголиев.

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