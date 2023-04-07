С 1 апреля 2023 года в России начат весенний призыв на срочную службу

Весенний призыв, согласно давно принятым правилам в России проводится ежегодно с 1 апреля.

Он длится три с половиной месяца и завершается 15 июля.

То есть сроки проведения весеннего призыва в 2023 году: с 1 апреля по 15 июля

Исключение — жители Крайнего Севера и педагоги. Призыв для них объявляется открытым на месяц позже — с 1 мая. Заканчивается, как и для остальных граждан, в середине июля.

Указанные сроки описаны в законодательстве России. Также президент выпускает указ, в котором описываются все детали, сколько человек призовут, изменения (если они есть). Обычно документ выходит в конце сентября и марта, им регламентируются осенний и весенний призывы соответственно.

Например, старт осеннего призыва прошлого года был отложен на один месяц по организационным причинам — сотрудникам военкоматов, занятых на мероприятиях по частичной мобилизации, требовалось время для подготовки к призыву срочников.

Военные комиссариаты должны вручить повестку гражданину в руки и под роспись.

Это может происходить по месту жительства, учебы или работы.

Призыв в стране обеспечивают более 2 700 призывных комиссий. В соответствии с указом президента в войска будет направлено 147 тысяч человек.

Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах.