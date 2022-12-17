Рыболовство Дагестана наращивает производство на импортозамещение

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров посетил в рамках рабочей поездки рабоводческий комплекс «СК АКВА» Кизлярского района, где выращивают осетр и на промышленном уровне производят икру. Сергей Назаров отметил, что рабоводство является наиболее быстрорастущим сектором АПК.

«Реализация проекта будет способствовать развитию отечественной аквакультуры, импортозамещению на рынке продовольственных товаров и развитию экспортного потенциала Северного Кавказа», — отметил заместитель министра экономразвития.