Экономика

Рыболовство Дагестана наращивает производство на импортозамещение

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Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров посетил в рамках рабочей поездки рабоводческий комплекс «СК АКВА» Кизлярского района, где выращивают осетр и на промышленном уровне производят икру. Сергей Назаров отметил, что рабоводство является наиболее быстрорастущим сектором АПК.

«Реализация проекта будет способствовать развитию отечественной аквакультуры, импортозамещению на рынке продовольственных товаров и развитию экспортного потенциала Северного Кавказа», — отметил заместитель министра экономразвития.

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