Рыбный цех по переработке каспийской кильки мощностью до ста тонн в сутки заработает в Дагестане

Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов посетил ООО «Порт-Петровск». Где, в рамках рабочего визита, оценил состояние гидротехнических сооружений и проинспектировал работы модернизации рыбного терминала.

Вице-премьер положительно оценил ход проводимых работ и высказал мнение, что развитие производства позволит создать новые рабочие места не только в порту, но и в смежных отраслях.

Касательно ряда проблем, которые препятствуют развитию, Абдулмуталибов отметил, что руководство региона проводит работу по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов.

«Так, основной задачей на сегодняшний день является развитие производства продукции глубокой переработки, рыбных консервов, рыбной муки и специализированных кормов для рыб», — сказал заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.

Напомним, ООО «Порт-Петровск» арендует рыбный порт и уже инвестировало в проект более трехсот пятидесяти миллионов рублей.