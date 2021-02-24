Политика

Рыбное хозяйство в Дагестане будет развиваться на новом уровне

Оставить комментарий

Сегодня под руководством врио зампредседателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание по актуальным вопросам рыбного хозяйства Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил, что при наличии прибрежной полосы в 540 километров есть перспектива развития прибрежного рыболовства. Развитие данного направления положительно сказалось бы на социально-экономическом развитии тех населённых пунктов, что расположены у берега моря.

Из сообщения зампредседателя Правительства РД регион обладает правом на добычу рыбы в объёме 147 тысяч тонн ежегодно. Есть уже налаженная рыбная промышленность. В частности, килька в томате производится в объеме 90 тысяч банок в месяц.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также подчеркнул, что 80% рыбы в Дагестане выращивается прудовым методом. Производство личинок увеличивается и контролируется, благодаря чему производство только чёрной икры и осетрины выросло в 2 раза.

Республика также обладает потенциалом индустриального форелеводства, а наиболее крупные нерестилища Дагестана — это водоемы Нижне-Терский и Аракумский, имеющие общую площадь в 36 тысяч гектаров, что составляет 42% от всех водоёмов.

В рамках заседания были озвучены и такие проблемы, как охрана морских биоресурсов, госконтроль, квотирование добычи.

Также читают:

Собираемость налогов остается важной задачей
Подписан указ, устанавливающий дополнительные огра...
Артем Здунов встретился с Первым заместителем Мини...
Артем Здунов возглавил совещание Оперативного штаб...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *