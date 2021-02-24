Рыбное хозяйство в Дагестане будет развиваться на новом уровне

Сегодня под руководством врио зампредседателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание по актуальным вопросам рыбного хозяйства Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил, что при наличии прибрежной полосы в 540 километров есть перспектива развития прибрежного рыболовства. Развитие данного направления положительно сказалось бы на социально-экономическом развитии тех населённых пунктов, что расположены у берега моря.

Из сообщения зампредседателя Правительства РД регион обладает правом на добычу рыбы в объёме 147 тысяч тонн ежегодно. Есть уже налаженная рыбная промышленность. В частности, килька в томате производится в объеме 90 тысяч банок в месяц.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также подчеркнул, что 80% рыбы в Дагестане выращивается прудовым методом. Производство личинок увеличивается и контролируется, благодаря чему производство только чёрной икры и осетрины выросло в 2 раза.

Республика также обладает потенциалом индустриального форелеводства, а наиболее крупные нерестилища Дагестана — это водоемы Нижне-Терский и Аракумский, имеющие общую площадь в 36 тысяч гектаров, что составляет 42% от всех водоёмов.

В рамках заседания были озвучены и такие проблемы, как охрана морских биоресурсов, госконтроль, квотирование добычи.