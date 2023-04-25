Ряд законопроектов на парламентской сессии приняли во втором и в первом чтении

На 22-й сессии НС Дагестана ряд законопроектов был принят во втором окончательном чтении.

Среди них – законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в действующие Законы РД: «О нематериальном этнокультурном достоянии Республики Дагестан», «О мировых судьях в Республике Дагестан», «О транспортном налоге», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан», «О защите прав ребенка в Республике Дагестан», «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Дагестан», «О промышленной политике в Республике Дагестан и другие.

В первом чтении были приняты проекты законов «О вопросах деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Дагестан» и «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О ветеринарии». Первым документом законодательно закрепляется статус Торгово-промышленной палаты, определяются формы ее взаимодействия с органами государственной власти. Вторым законопроектом устанавливаются особенности архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с выращиванием, содержанием животных, производством и хранением продуктов животного происхождения.

В первом чтении также приняты законопроекты о внесении изменений в Законы РД: «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях», «О порядке определения объемов окружных фондов финансовой поддержки внутригородских районов и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджетов городских округов с внутригородским делением Республики Дагестан», «О физической культуре и спорте в Республике Дагестан».