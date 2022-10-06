Рустам Татарханов посетил мобилизационный пункт в Кизилюрте

Из Кизилюртовского военкомата в пункт комплектации призывников в станицу Калиновская Чеченской Республики отправилась очередная группа мобилизованных.

Перед отправкой в сборный пункт с резервистами встретился руководитель Кизилюртовского района Рустам Татарханов и главный врач районной больницы Магомед Гаджиев.

Рустам Багавдинович поинтересовался настроением ребят, выслушал их потребности, пожелал призывникам успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.

Бойцов также проинформировали о том, что в районе и городе уже действуют штабы по поддержке семей мобилизованных. Это то, что сейчас больше всего нужно нашим ребятам.

«Вижу у вас высокий боевой дух, и это приятно! Все вопросы, касающиеся ваших семей, мы берем на себя. Мы в вас верим. Возвращайтесь скорее, мы вас ждем!», — сказал Татарханов, крепко пожав призывникам руки на прощание.