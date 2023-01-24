Рустам Татарханов о предстоящей «прямой линии» Сергея Меликова

Свое мнение о предстоящей прямой линии с Сергеем Меликовым, которая состоится завтра, 25 января 2023 года, высказал глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

«Хочу подчеркнуть прежде всего важность проведения прямых эфиров как способа коммуникации с людьми, так как от этого зависит, насколько население доверяет власти, может поделиться своими проблемами и задать интересующие вопросы.

Что касается нашего района, то хочу сказать, что сделано и делается немало по решению важнейших социально-экономических проблем. Строятся новые школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры, спорта, проводятся капитальные ремонты автомобильных дорог и т.д. И все это несмотря на сложную обстановку в нашей стране, в республике.

С первых же дней своего руководства Сергей Алимович задал высокий темп работы, поставил перед властью задачи, направленные на развитие региона, и на повышение качества жизни людей.

Уверен, что все обращения, которые поступят в адрес Главы Дагестана не останутся без внимания, а проведение прямой линии станет хорошей традицией», — подчеркнул Рустам Татарханов.

Источник: https://hakikat.info/kat/lenta-novostej/item/21560-rustam-tatarkhanov-o-predstoyashchej-pryamoj-linii-sergeya-melikova