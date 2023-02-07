Рустам Татарханов навестил на дому раненого в СВО бойца

Вчера, 6 февраля, руководитель Кизилюртовского района Рустам Татарханов навестил на дому военнослужащего Вооруженных сил России Али Бадрудинова, проходящего курс реабилитации после ранения, полученного при проведении СВО на Украине.

В выездном мероприятии приняли участие также заместитель главы администрации района Адиль Аджаматов, глава сельского поселения Стальское Саит Абдумажидов и другие.

Али Бадрудинов — уроженец села Шушановка, был призван 21 сентября в ряды ВС России в рамках частичной мобилизации. После прохождения военной подготовки резервиста его отправили в войсковую дислокацию на территории Донецкой области.

Прибывшим гостям Али Бадрудинов рассказал о том, как жители ДНР и ЛНР благодарили Российских солдат за оказываемую им помощь.

Находясь на передовой, отважный житель села Шушановки принимал участие в самых ожесточенных боестолкновениях на рубежах фронта, не раз спасал своих товарищей от верной гибели, несмотря на контузию, выносил с поля боя раненых сослуживцев.

В свою очередь, Рустам Татарханов поблагодарил солдата за безупречную службу, добросовестное исполнение воинского долга, за активную гражданскую позицию и пожелал отважному бойцу крепкого здоровья и стойкости. А также поинтересовался проблемами и нуждами его семьи, выразил готовность к оказанию всесторонней поддержки и помощи в решении возникших социально-бытовых проблем.

Напомним, что с целью оказания адресной помощи, на каждую семью участников спецоперации составляется анкета, в которой отражается конкретная ситуация, основные проблемы и нужды.