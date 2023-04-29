Рустам Рамазанов из Каспийска

В 2020 году он отправился на службу в армии и спустя три месяца подписал контракт. В этом году он отправился служить в зону СВО, получил ранение и по состоянию здоровья сейчас находится дома, что позволяет ему выступать наставником в проекте «Твой Герой».

Рустам награждён медалью Жукова, которая вручается от имени Президента РФ за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.

«Я патриот своей страны, поэтому думаю, что должен и обязан защищать её. Патриотизм нельзя описать словами – это в сердце. Ты просто идёшь вперёд и несёшь в себе эту ценность.

Когда мы заезжали в Изюм, там нас уже ждала засада. В одно время ранили меня и командира. В этот момент я думал не о себе, а о только о том, как помочь своему товарищу. Больше трёх километров нёс его на себе, чтобы он вернулся домой. Это реальность.

У молодых ребят свои фантазии в голове, они не знают, как бывает на самом деле.

Меня молодёжь спрашивает о чём-то, я им рассказываю, а они отвечают: «а мы думали, что всё по-другому, не ожидали, что так».

Если бы меня спросили год назад, кем я вижу себя через 10 лет, я бы сказал – бойцом. Но сейчас состояние здоровья пока не позволяет вернуться в строй, поэтому я хочу заниматься развитием патриотики среди молодёжи, направлять молодых людей».