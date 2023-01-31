Командующий войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов поддержал проведение в Дагестане акции, посвященной творчеству поэта Расула Гамзатова. Он пожелал руководству Дагестана успешного проведения мероприятий, проводимых в объявленный Президентом РФ Год Гамзатова:

«Абдулмуслим Мухудинович, хочу присоединиться к вашей акции. Замечательная инициатива. 100 лет нашему великому поэту. По себе знаю — его стихи особенно согревают в дали от дома. Очень хорошие слова про Дагестан, родную землю, родителей и друзей.

Есть стихи и про войну. Причём, очень актуальные. Вот, например, такие слова. Я специально их выписал:

Когда я окажусь на свете том…

И встречу там войной убитых братьев:

— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..

Впервые им захочется солгать мне.

Как павшим на полях большой войны

Сказать, что больше нет уже страны?..

Удивительное стихотворение, показывающее всю суть сегодняшней ситуации. Ведь Расул Гамзатов потерял двух старших братьев, защищая Советский Союз, который в итоге развалили. Примечательно, что один из них погиб при обороне Крыма. И не только он — миллионы наших людей легли, защищая Крым и Донецк, Луганск и Днепр.

Ради чего? Расул Гамзатов говорил, кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки. Так и получилось.

Обнимаю Вас! Желаю провести год Расула Гамзатова на самом высоком уровне!», — сказал Рустам Мурадов». Рустам Мурадов поддержал инициативу по популяризации творчества поэта Расула Гамзатова

Командующий войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов поддержал проведение в Дагестане акции, посвященной творчеству поэта Расула Гамзатова. Он пожелал руководству Дагестана успешного проведения мероприятий, проводимых в объявленный Президентом РФ Год Гамзатова:

«Абдулмуслим Мухудинович, хочу присоединиться к вашей акции. Замечательная инициатива. 100 лет нашему великому поэту. По себе знаю — его стихи особенно согревают в дали от дома. Очень хорошие слова про Дагестан, родную землю, родителей и друзей.

Есть стихи и про войну. Причём, очень актуальные. Вот, например, такие слова. Я специально их выписал:

Когда я окажусь на свете том…

И встречу там войной убитых братьев:

— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..

Впервые им захочется солгать мне.

Как павшим на полях большой войны

Сказать, что больше нет уже страны?..

Удивительное стихотворение, показывающее всю суть сегодняшней ситуации. Ведь Расул Гамзатов потерял двух старших братьев, защищая Советский Союз, который в итоге развалили. Примечательно, что один из них погиб при обороне Крыма. И не только он — миллионы наших людей легли, защищая Крым и Донецк, Луганск и Днепр.

Ради чего? Расул Гамзатов говорил, кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки. Так и получилось.

Обнимаю Вас! Желаю провести год Расула Гамзатова на самом высоком уровне!», — сказал Рустам Мурадов».Рустам Мурадов поддержал инициативу по популяризации творчества поэта Расула Гамзатова

Командующий войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов поддержал проведение в Дагестане акции, посвященной творчеству поэта Расула Гамзатова. Он пожелал руководству Дагестана успешного проведения мероприятий, проводимых в объявленный Президентом РФ Год Гамзатова:

«Абдулмуслим Мухудинович, хочу присоединиться к вашей акции. Замечательная инициатива. 100 лет нашему великому поэту. По себе знаю — его стихи особенно согревают в дали от дома. Очень хорошие слова про Дагестан, родную землю, родителей и друзей.

Есть стихи и про войну. Причём, очень актуальные. Вот, например, такие слова. Я специально их выписал:

Когда я окажусь на свете том…

И встречу там войной убитых братьев:

— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..

Впервые им захочется солгать мне.

Как павшим на полях большой войны

Сказать, что больше нет уже страны?..

Удивительное стихотворение, показывающее всю суть сегодняшней ситуации. Ведь Расул Гамзатов потерял двух старших братьев, защищая Советский Союз, который в итоге развалили. Примечательно, что один из них погиб при обороне Крыма. И не только он — миллионы наших людей легли, защищая Крым и Донецк, Луганск и Днепр.

Ради чего? Расул Гамзатов говорил, кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки. Так и получилось.

Обнимаю Вас! Желаю провести год Расула Гамзатова на самом высоком уровне!», — сказал Рустам Мурадов».