Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Рустам Хабилов принял участие в совещании по вопросам организации весеннего призыва в Хасавюртовском районе, состоявшемся под руководством главы муниципалитета Арсланбека Алибекова.

Обсуждение вопроса состоялось с участием глав сельских поселений, участковых инспекторов УУП ПДН Отдела МВД России по Хасавюртовскому району, актива района.

Арсланбек Алибеков подчеркнул, что призывная молодежь района всегда ответственно и достойно исполняла свой гражданский и воинский долг, и не раз в районную администрацию приходили Благодарственные письма от командования тех частей, где ребята проходили службу.

В ходе обсуждения говорилось о необходимости тесного сотрудничества всех ответственных служб в вопросах обязательного доведения до каждого призывника важности своевременной явки в военкомат, так как игнорирование повестки может повлечь за собой ответственность.

Депутат Рустам Хабилов в свою очередь напомнил, что вопросы организации и проведения весенней призывной кампании находятся на личном контроле Главы Дагестана Сергея Меликова.

Также особое внимание было уделено вопросам проведения информационно-разъяснительной работы с населением. Отмечалось, что и молодежь, и их родители должны иметь объективную информацию о правах и обязанностях призывников, особенно о местах прохождения службы.

По итогам совещания ответственным службам дан ряд поручений.