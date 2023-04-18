Рустам Хабилов: «Послание Главы Дагестана — это документ, который определит основные направления развития нашего региона»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета НС РД по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Рустам Хабилов поделился своими ожиданиями от предстоящего Послания главы республики Сергея Меликова Народному собранию РД, которое состоится 19 апреля.

«Для нас, для представитель законодательной ветви власти в республике, это Послание будет иметь особо важное значение. Поскольку, Послание Главы Дагестана — это документ, который определит основные направления развития нашего региона, и который ляжет в основу нашей дальнейшей деятельности. Ожидаю, что в послании будут затронуты наиболее проблематичные вопросы нашего региона, с учётом проделанной нами за прошедший период работы, в области нормативно-правового регулирования наиболее важных общественных отношений. Хотелось бы услышать и акцентировать внимание, на вопросах взаимодействия органов государственной власти с институтами гражданского общества», — отметил Рустам Хабилов.

Источник: Мирмол