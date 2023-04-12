Русское географическое общество проводит международную просветительскую акцию «Ночь географии» 

Впервые «Ночь географии» прошла в 2020 году в рамках празднования 175-летия Общества. В 2021 году было организовано 293 мероприятия «Ночи географии» различной направленности, а в 2022 году – уже 541 мероприятие. Собственные яркие программы в прошлом году представили площадки в 73 регионах России и 19 зарубежных странах.

Вместе с тем публичная и интерактивная часть подготовки Акции начинается с проведения международного конкурса, позволяющего всем желающим присоединиться к созданию официальной символики Акции. В текущем году конкурс «Стань автором символа Ночи географии 2023» состоялся в период со 2 февраля по 23 марта. Его победитель и призёры (при наличии таковых) будут определены в начале апреля и награждены памятными подарками от РГО.

Сама Акция стартует вечером 2 июня и предполагает проведение мероприятий в вечернее и ночное время. Программа может быть составлена на один день, проекты можно реализовывать и на протяжении всего периода проведения Акции. Участие в «Ночи географии» осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. Для организации мероприятий Акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте https://www.night-geo.rgo.ru/; регистрация откроется 4 апреля и продлится до конца мая 2023 года.

Одновременно стартовала подготовка международной просветительской акции РГО «Географический диктант» (далее Диктант), проведение которой в этом году запланировано на 18 ноября. Любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства может присоединиться к формированию пула заданий Диктанта 2023 года, приняв участие в конкурсах «Напиши свой вопрос для Географического диктанта 2023». Традиционный международный конкурс открыт на официальном сайте Диктанта https://dictant.rgo.ru/ и продлится по 17 мая. Также организована серия коротких тематических конкурсов, приуроченных к празднованию в России Года педагога и наставника, завершающаяся 9 апреля.