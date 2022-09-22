Русский язык – язык межнационального общения. Конференция прошла в Махачкале

Сегодня, 22 сентября, в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова состоялась конференция «Русский язык – язык межнационального общения».

Организаторами выступили Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Дагестанский гуманитарный институт.

В пленарном заседании приняли участие представители органов государственной власти, ведомств, научная интеллигенция, студенты вузов и ссузов, общественность, СМИ. С приветственным словом к собравшимся обратился министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов. «Язык нужен для того, чтобы передавать историческое и духовное наследие, чувства друг друга, общаться. Дагестан – это единственный субъект, который является образцом дружбы и мира между народами. Русский язык для нас – это язык межнационального общения. Мы благодарны тем, кто в недалеком прошлом помог становлению и развитию Дагестана, в том числе русским учителям, направленным в своё время сюда. Вместе с тем отмечу, что, наряду со знанием русского языка, важно знать и свой родной язык», – отметил министр.

О важности русского языка как государствообразующего говорил председатель Комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Анатолий Карибов. «Русский язык играет прежде всего особую роль в обеспечении единства и культурного развития народов Дагестана. Русский народ внес огромный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства. В результате неоценимой помощи российской интеллигенции были достигнуты заметные успехи в росте общей культуры Дагестана. В центре Махачкалы открыт мемориальный комплекс, посвященный русской интеллигенции», – подчеркнул А. Карибов.

В конференции также принял участие министр национальной политики Республики Коми Роман Носков. «В нашей республике проживает более 120 национальностей и представителей 15 конфессий. Активную деятельность проводит культурная автономия Дагестана, направленную не только на сохранение культуры и традиций народов Дагестана, но проводит большую социальную, общественную работу, принимают участие в гуманитарных акциях края. В нашей республике нет никаких конфликтов на национальной почве. Мир устроен так, чтобы он мирно жил и сосуществовал. Для этого всего лишь нужно уважать культуру и традиции друг друга», – заключил Р. Носков.

О роли русского языка говорил и ректор Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиев: «Русский язык – один из самых распространенных по числу говорящих на нём. По некоторым оценкам, до 500 миллионов жителей планеты считает его родным. Литературные произведения, научные труды на русском языке – это история цивилизации. Именно они фиксируют её достижения на протяжении многих веков. Вместе с тем русский язык является языком межнационального общения. Россия – многонациональное государство. Именно русский язык обслуживает все сферы деятельности людей, живущих в нашей стране. Более того, в настоящее время русский стал языком международного и межнационального общения, яркой и самобытной частью общемирового наследия».

В ходе конференции выступила Наталья Евсеева, начальник отдела межнациональных отношений, взаимодействия с общественными и религиозными организациями Правительства Республики Дагестан, рассказав о влиянии русских учителей на развитие республики.

В режиме ВКС к участникам конференции присоединилось посольство Российской Федерации в Замбии. Александр Анисимов, сотрудник посольства, рассказал об опыте изучения русского языка представителями Замбии и о том, как проходит их обучение в России.

Работа конференции «Русский язык – язык межнационального общения» продолжится завтра секционными заседаниями.