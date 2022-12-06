Руслан Луговой: «Встреча Сергея Меликова и Ильхама Алиева особенно важна в современных условиях в мире, где формируется новая политическая конфигурация отношений между странами»

Сегодня в рамках рабочей поездки главы Дагестана в Республику Азербайджан состоялась его встреча с президентом государства Ильхамом Алиевым. О важности укрепления дружбы между Дагестаном и Азербайджаном рассказал политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой.

«Встреча Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с Президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым прежде всего свидетельствует о тесных и добрососедских отношениях между двумя странами — России и Азербайджана, история которых переплетена едиными событиями и культурой. Кроме экономического сотрудничества, отмечу, что Дагестан и Азербайджан как две братских Республики всегда имели и родственные связи между народами. Подчёркивая значимость этих традиционных связей, встреча двух Глав особенно важна в современных условиях в мире, где формируется новая политическая конфигурация отношений между странами, в том числе Прикаспийского бассейна», — сказал Руслан Луговой.