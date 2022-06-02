Руслан Луговой оценил фильм «Аманат»

«Критику Тахнаевой фильма «Аманат», по-моему, можно сформулировать в одном тезисе — «Вы всё врёте! Постановщики и режиссёры дегенераты, мемуары записаны, выжившей из ума старухи. Не было побед, любви и красоты. Была грязь, предательство и смерть. Вот с этим и живите! Это и рассказывайте! Пусть эта рана никогда и не зарастёт между русскими и кавказцами. «Правда» дороже мира между народами». То есть, критика в том, что была попытка сгладить острые углы межнационального раздора, принеся в жертву исторические факты. Ну так, в этом смысле ценность мира для меня выше ценности фактов. Особенно, если речь идёт о фильме. Голую правду можно прочитать и в архивах. Так, что голая фактология в этой истории с кавказкой войной ни к какому созиданию не приводит. Хотя, например, Солженицына такие вот историки цитируют бесконца, несмотря на то, что сам Солженицын подчёркивал, что все его романы насыщены «художественной гиперболой». А все потому что Солженицын » гиперболизирует» в «правильную», антисоветскую ( антироссийскую) тему. Ну, так либералам это не впервой…..

Могу лишь сказать, что действительно, фильм «Аманат» скорее всего надо было бы отнести к художественному жанру. И это ещё не поздно сделать. Цель картины, как мне видится, «открыть» Кавказ прежде всего для русского зрителя, где высказывания, сюжетная линия и общее повествование приближено к привычному пониманию взаимоотношений между людьми с точки зрения именно русского обывателя.

Главная задача фильма показать через художественный гротеск единство народов через испытания, общность истории, и, конечно, любовь, которая проходит красной нитью через весь сюжет. Оспаривая этот фильм по поводу исторической достоверности, можно тогда вычеркнуть и такие шедевры как фильм «Александр Невский», где образ князя отличается от реальности. А как насчёт » военного» фильма «В бой идут одни старики», да и целый ряд похожих фильмов…

Единственный тезис Тахнаевой, с которым я полностью согласен, так это то, что создание исторических фильмов признано важнейшим инструментом формирования массового исторического сознания и самым действенным оружием в информационно-психологической войне. Поэтому такие фильмы в своей подаче нацелены на мир, сотрудничество и дружбу, создание может мифического образа, но возвышенного общества, которого, наверняка, не было, но к которому надо стремиться», — сказал Руслан Луговой.