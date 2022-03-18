Политика

Руслан Луговой: «Крым – историческая территория нашей державы»

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В столице Дагестана на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик перед собравшимися выступил Директор республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой. «Нам дорог Крым. Мы ценим эту землю, это историческая территория нашей державы. Оттуда начал свое движение русский мир. Крым – история великих побед. Советские матросы во время Великой Отечественной войны  вышвырнули фашистов с этой земли. В наше время нацисты стали уничтожать все русское, что там есть. Крымчане первыми не согласились с этим», – сказал он. «Сегодня наши войска ведут, можно сказать, хирургическую операцию, победа будет за нами. Нам не привыкать очищать земли от нацистов», – добавил Луговой.

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