Руслан Кунтувганов: «Армия – это настоящая школа жизни»

По всей нашей стране проходит весенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил России. По традиции в эти дни юношам, получающим повестки из военкоматов, представители старшего поколения дают свои добрые наставления и советы. Свои пожелания в адрес призывной молодежи высказал также и председатель Ногайского районного отделения «Союз Чернобыль» РФ Руслан Кунтувганов.

– От наших отцов и дедов к нам перешла прекрасная и почетная традиция – служить в армии. С самого раннего детства мое поколение хорошо помнит, как наши земляки относились к воинской обязанности. К тем ребятам, которым выдали повестку из военкомата старейшины рода, пожилые соседи, односельчане в тот же день меняли свое отношение, проявляли к ним больше уважения и почета. Седые старики, ветераны войны хлопали их по плечам и говорили: «Вот, вы теперь стали у нас истинными мужчинами! Армия – это настоящая школа жизни, оттуда вернетесь крепкими бодрыми жизнеспособными людьми». И действительно, вчерашние мальчишки из армии возвращались совсем другими, возмужавшими, смелыми, инициативными.

Нашему поколению кроме службы в армии пришлось еще встать на защиту нашей планеты от атомной угрозы. Мы тогда, в 80-е годы ушедшего столетия, около 30 человек с нашего района по приказу Родины все как один ушли на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мы благодарны, что сегодня Родина нас чтит как героев. Народ никогда не забывает подвиг своих сыновей. Я не желаю, чтобы сегодняшние ребята проходили через такие испытания, желаю, чтобы они хорошо служили и благополучно вернулись домой. Вот, недавно, на совещании в районной администрации военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов Александр Мельников во всеуслышание объявил, что призывники, отправляющиеся на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ не будут направлены в зону действия СВО.

Свой комментарий хочу закончить словами из нашей любимой армейской песни:

Мчатся наши годы, а жизнь молода!

И поёт как прежде труба.

Армия моя, ты на страже всегда!

Ты – моя любовь и судьба! – сказал председатель Ногайского районного отделения «Союз-Чернобыль» Руслан Кунтувганов.

Источник: Голос степи