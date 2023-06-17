Руслан Гереев: «Выступление Главы государства было емким и содержательным…»

Проректор ДГПУ, общественный деятель Руслан Гереев прокомментировал выступление Президента РФ Владимира Путина в рамках пленарной части международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Выступление Главы государства, как отметил Р.Гереев, было емким и содержательным.

«Экономика Российской Федерации развивается стабильно. И это – в условиях бесконечных санкций со стороны западных стран. Это означает, что курс взятый Президентом нашей страны, правильный и он, прежде всего, направлен на поддержку россиян, на развитие регионов, на модернизацию экономики.

Выступление Владимира Путина еще раз подтвердило, что Россия уверенно противостоит современным вызовам и давлению со стороны стран Запада.

Одна из главных тем выступления Главы государства, была связана с социальной поддержкой жителей страны: это поддержка семей участников СВО, субсидии, проекты, программы.

Одним словом, Россия продолжает показывать всему миру – что она великая и мощная держава с развитой экономикой», — отметил Руслан Гереев.

Источник: Лезги Газет