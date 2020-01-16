Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев высказался по поводу послания Президента страны Владимира Путина Парламенту РФ.

Руслан Гереев пояснил, что в Послании Президент отметил важные задачи социальной политики страны. Обращая внимание на качество оплаты труда населения и решения вопросов детей.

Также Владимир Путин напомнил, что для решения важных социально-экономических проблем страны необходимо преобразование власти.

Лейтмотивом послания Президента стала необходимость укрепления оборонительного комплекса страны, которое будет охранять суверенитет нашего государства.