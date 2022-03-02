Руслан Гереев: » События последних дней показали всему миру, что Россия крепкая и мощная держава»

Директор Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа Гереев Руслан прокомментировал спецоперацию России на Украине.

«События последних дней показали всему миру, что Россия крепкая и мощная держава, которая в состоянии отстоять свои геополитические интересы, суверенитет и граждан. Считаю, что необходимо продолжить работу с населением и информационными ресурсами страны во избежание дезинформации о специальной военной операции на Украине.

Россия, сталкиваясь с внешней угрозой, всегда преследует лишь одну цель: защита прав и интересов своих граждан, а во главу этого ставит гарантию их безопасности. Это не противоречит международным соглашениям»,- отметил он.