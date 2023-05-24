Руслан Гереев: «Считаю важным появление журналистов в составе палаты»

Своим комментарием о включении новых участников в состав Общественной палаты Дагестана с «Молодежкой» поделился и. о. проректора по воспитательной и социальной работе Дагестанского государственного педагогического университета, руководитель Центра этноконфессиональных исследований Северного Кавказа, глава Общественного совета при миннаце Руслан Гереев.

— Понятно, что Общественная палата – это важный социальный институт, который выполняет роль связующего моста между государством и обществом. Те мнения, те запросы, которые нарастают в массах, члены палаты анализируют, озвучивают, ставят вопросы и предлагают свои варианты решения проблем.

На мой взгляд, очень важно в новом составе палаты наличие сразу нескольких наших коллег. Прямо скажу, что именно этот момент считаю некоторой слабостью в работе этой структуры.

Теперь же ситуация, надеюсь, заметно изменится. Член Общественной палаты, который параллельно является действующим журналистом, фактически служит обратным звеном.

Ведь он не только в режиме «прямо сейчас» получает сведения о свежих решениях этой общественной организации, но и вовлечен в ее деятельность, может влиять на саму повестку палаты, а затем и продвигать ее через свое СМИ. Иными словами, для него это такие дополняющие друг друга рычаги и площадки работы с постановкой актуальных проблем.

Отрадно для меня и некоторое омоложение состава Общественной палаты. Надеюсь, это добавит динамики и энергии ее работе.

Источник