Руслан Гереев прокомментировал подписание Соглашения о сотрудничестве с Главой Чувашской Республики

Проректор ДГПУ Руслан Гереев прокомментировал подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Главой Чувашской Республики О. А. Николаевым.

«В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения между Главой Республики Дагестан С. А. Меликовым и с Главой Чувашской Республики О. А. Николаевым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и Глава Чувашской Республики Олег Николаев выразили уверенность, что документ укрепит взаимодействие двух регионов, поможет перенять лучшие практики в различных сферах.

Соглашение даёт хорошие возможности для взаимодействия в самых разных областях. В их числе — содействие хозяйствующим субъектам республики Дагестан и Чувашской Республики в установлении контактов и развитии деловых связей, организации взаимных бизнес-миссий, а также проведение совместной работы по развитию сотрудничества в реализации продукции собственного производства предприятий-производителей.

Стороны особо выделили перспективы для партнерства в сфере промышленности и сельского хозяйства. И с точки зрения туристического потенциала, и с точки зрения наращивания товарооборота имеются большие возможности.

В частности, Дагестан и Чувашия смогут совместно решать общие задачи в сфере научно-образовательной деятельности. Они договорились об обмене опытом в различных сферах, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, разработки, освоения и развития наукоемких производств.

Наши богатства должны быть нам полезны, должны нашу стабильность поддерживать и обеспечивать процветание и благополучие граждан России», — отметил Гереев.

Источник