Руслан Гереев о развитии отношений Таджикистана и Дагестана

«Развитие отношений Таджикистана и Дагестана – выгодно сторонам.

Визит в Дагестан Чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в России Давлатшоха Гулмахмадзода означает взаимоинтерес регионов и укрепление конструктивных связей.

Между дагестанцами и таджиками давно существуют дружеские отношения и многолетние культурные и религиозные связи. Таджикистан имеет огромный промышленно-экономический потенциал, развиваются агрокомплексы, укрепляются интеграции народов.

Дагестану есть что предложить Таджикистану, и это касается не только аграрной промышленности, но и реализации совместных проектов технической, культурно-исторической и этноконфессиональной направленности.

Кроме того, отметим, что большое количество выходцев из Таджикистана успешно трудоустраиваются в России, в т.ч. и Дагестане. Развитие диппредставительства сулит инвестиции и взаимные выгоды сторонам».

Руслан Гереев, председатель Общественного совета при Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

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