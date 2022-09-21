Политика

Руслан Гереев: «Мобилизация — часть ресурсной мощи Армии»

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Президент России Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации в России, что вызвало большой общественный резонанс. «Объявленная мобилизация — это необходимость для успешного завершения специальной военной операции и укрепления ресурсной мощи Армии. Но здесь нужно разъяснять населению страны, что из запаса будут призываться те, кто имеет боевой опыт и специализацию», — отметил председатель Общественного совета Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Руслан Гереев.

Комментируя заявление главы российского государства он подчеркнул, что именно сейчас нам очень важно знать, что наш президент верит в поддержку граждан страны, в непобедимую силу нашего народа, и под флагом великой страны, Владимир Владимирович последовательно отстаивает интересы государства и укрепляет безопасность в мире, соблюдая нормы международного права.

Председатель Общественного совета республиканского Миннаца Руслан Гереев также отметил, что защищая мирное население Донбасса от фашизма международных наемников, дагестанцы проявляют мужество и героизм, ежедневно показывают настоящий патриотизм на полях сражения, а рядовые граждане оказывают гуманитарную помощь мирным жителям ДНР и ЛНР от братского дагестанского народа.

Источник: Лезги Газет

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